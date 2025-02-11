Определились победители региональных соревнований по боксу

С 5 по 7 февраля в Легкоатлетическом манеже Мурманска провели чемпионат и первенство Мурманской области по боксу. Среди участников юниоры и юниорки 19-22 лет, 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 лет, а также девушки 13-14 лет. Всего на ринг вышли порядка 100 спортсменов. Это представители Мурманска, Оленегорска, Апатитов, Мончегорска, Кировска, Североморска, Кандалакши, Снежногорска.

Боксёры, показавшие лучший результат, смогут представить регион на соревнованиях Северо-Западного федерального округа.

Победителями соревнований, каждый в своей весовой категории, стали Алиса Резепкина, Владислава Сарина, Ксения Шевцова, Айдын Алиев, Владимир Абронов, Мухаммадулло Орипов, Юрик Аракелян, Вадим Науменко, Максим Барт, Александр Вяткин, Кирилл Александров, Артём Щепелин, Антон Николаев, Абубакр Кандаков, Семён Шматько, Андрей Анхимов, Матвей Черных, Магомед Османов, Николай Ересь, Артём Максимов, Рамин Алиев, Олег Багаури, Кирилл Савченков, Кирилл Хурда, Никита Гринёв, Данила Валивахин, Виталий Пипченко, Никита Акимикин, Александр Пензул, Мурад Мустафаев, Роман Латыпов, Роман Посоплита, Илья Черных, Сергей Сотников.

Следующие соревнования боксёры проведут с 14 по 16 февраля в Кандалакше. За медали предстоит побороться юношам в возрасте 13-14 лет в рамках первенства Мурманской области.

Как отмечает региональное Министерство спорта, главными задачами проведения соревнований являются повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд Мурманской области в 2025 году и участие в официальных спортивных соревнованиях, выполнение спортивных разрядов, а также подготовка спортивного резерва.

Напомним, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/