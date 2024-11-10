Рестораторы Мурманской и Архангельской областей провели гастроужин северной кухниБюджет на покупки в «чёрную пятницу» вырос на 17%. На распродаже россияне будут покупать бытовую технику, одежду и обувь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.11.24 14:00

Определились победители соревнований по баскетболу на Кубке Губернатора Мурманской области в зоне «Центр» и «Юг»

В апатитском МАУ «Атлет» состоялись соревнования по баскетболу в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов в зонах «Центр» и «Юг». В турнире приняли участие команды юношей и девушек из Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Полярных Зорь, Кандалакши, Умбы и Ёнского, которые сыграли по групповой системе.

В зоне «Центр» у юношей в напряжённой борьбе победителем стала команда, представляющая среднюю общеобразовательную школу №7 из Кировска. Молодые баскетболисты смогли подняться на первое место за счёт наибольшего количества набранных очков за три игры. Второе место заняли учащиеся средней общеобразовательной школы №1 имени Аркадия Ваганова из Мончегорска. На третьей строчке – апатитские баскетболисты из средней общеобразовательной школы №15.

В первенстве среди девушек лучшими стали баскетболистки апатитской средней общеобразовательной школы №5. «Серебро» соревнований досталось коллективу гимназии №1 из Мончегорска, а бронза – учащимся основной общеобразовательной школы №21» из Оленегорска.

Победителем баскетбольного турнира в зоне «Юг» среди юношей стали учащиеся основной общеобразовательной школы №21 из Кандалакши. На два других призовых места претендовали три команды, набравшие одинаковое количество очков по итогам трёх игр. В итоге второе место заняла команда средней общеобразовательной школы №4 из Полярных Зорь, а третье – средняя общеобразовательная школа №4 из Умбы.

В соревнованиях девушек первенствовала команда полярнозоринской СОШ №4. Серебряные медали турнира завоевали канадалкшанки из ООШ №5, а третью строчку заняли ученицы средней общеобразовательной школы №4 из Ёнского.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, лучшие баскетбольные команды в зоне «Север» и «Запад» на Кубке губернатора Мурманской области определятся соревнованиях, которые пройдут в Коле 5 декабря. Напомним, мероприятие идёт в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Кроме баскетбола юные северяне состязаются в волейболе, компьютерном спорте и сдаче нормативов ВФСК «ГТО». Масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона Андрея Чибиса для активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента, в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Кирилл Брагин
08.11.24 10:20
На деле картина намного хуже это точно, но и собирать такие данные очень непросто. По крайней мере ясны основные источники сливов, и банки типа Сбера на удивление далеко не такой большой процент заним
Комментарий к новости:Основными источниками утечек личных данных россиян стали интернет-магазины и медучреждения
Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Императорская кухня». Художественный сериал, 22 серия (16+)20:20«Диалог с продолжением». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Аптеки Мурманской области «встали в очередь» за фармацевтами-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 24 копейки, евро потерял почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)Губернатор Андрей Чибис обсудил на встрече с Аллой Истоминой вопросы повышения эффективности работы в сфере ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В Вологде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию и высшей школе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика