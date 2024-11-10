Определились победители соревнований по баскетболу на Кубке Губернатора Мурманской области в зоне «Центр» и «Юг»

В апатитском МАУ «Атлет» состоялись соревнования по баскетболу в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов в зонах «Центр» и «Юг». В турнире приняли участие команды юношей и девушек из Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Полярных Зорь, Кандалакши, Умбы и Ёнского, которые сыграли по групповой системе.

В зоне «Центр» у юношей в напряжённой борьбе победителем стала команда, представляющая среднюю общеобразовательную школу №7 из Кировска. Молодые баскетболисты смогли подняться на первое место за счёт наибольшего количества набранных очков за три игры. Второе место заняли учащиеся средней общеобразовательной школы №1 имени Аркадия Ваганова из Мончегорска. На третьей строчке – апатитские баскетболисты из средней общеобразовательной школы №15.

В первенстве среди девушек лучшими стали баскетболистки апатитской средней общеобразовательной школы №5. «Серебро» соревнований досталось коллективу гимназии №1 из Мончегорска, а бронза – учащимся основной общеобразовательной школы №21» из Оленегорска.

Победителем баскетбольного турнира в зоне «Юг» среди юношей стали учащиеся основной общеобразовательной школы №21 из Кандалакши. На два других призовых места претендовали три команды, набравшие одинаковое количество очков по итогам трёх игр. В итоге второе место заняла команда средней общеобразовательной школы №4 из Полярных Зорь, а третье – средняя общеобразовательная школа №4 из Умбы.

В соревнованиях девушек первенствовала команда полярнозоринской СОШ №4. Серебряные медали турнира завоевали канадалкшанки из ООШ №5, а третью строчку заняли ученицы средней общеобразовательной школы №4 из Ёнского.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, лучшие баскетбольные команды в зоне «Север» и «Запад» на Кубке губернатора Мурманской области определятся соревнованиях, которые пройдут в Коле 5 декабря. Напомним, мероприятие идёт в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Кроме баскетбола юные северяне состязаются в волейболе, компьютерном спорте и сдаче нормативов ВФСК «ГТО». Масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона Андрея Чибиса для активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента, в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/