Определились победители в оборонно-спортивной игре «Тактика»

Участниками состязаний стали пять команд. Ребята преодолели испытания, которые позволили оценить не только физическую форму и военно-прикладные навыки, но и знания памятных дат в российской военной истории.

Игра включала пять этапов: физическая подготовка; огневая подготовка; БПЛА; соревнования по военно-прикладным видам спорта; интеллектуальный конкурс — викторина «Дни воинской славы».

Победителями стали: 1 место — ДВПК «Витязь-1»; 2 место — «Витязь-2» (гимназия №7); 3 место — «Патриоты 28».

Команды, занявшие призовые места, награждены кубками, медалями и дипломами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28506&page=1