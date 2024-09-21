Мурманская область. Арктика (16+)21.09.24 16:00
Определились победители в оборонно-спортивной игре «Тактика»
Участниками состязаний стали пять команд. Ребята преодолели испытания, которые позволили оценить не только физическую форму и военно-прикладные навыки, но и знания памятных дат в российской военной истории.
Игра включала пять этапов: физическая подготовка; огневая подготовка; БПЛА; соревнования по военно-прикладным видам спорта; интеллектуальный конкурс — викторина «Дни воинской славы».
Победителями стали: 1 место — ДВПК «Витязь-1»; 2 место — «Витязь-2» (гимназия №7); 3 место — «Патриоты 28».
Команды, занявшие призовые места, награждены кубками, медалями и дипломами.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28506&page=1
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