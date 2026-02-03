Определились со стратегическими целями развития предприятия

Коллектив компании «Колатомэнергоремонт» с рабочим визитом посетил заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию АО «Атомэнергоремонт» Дмитрий Соловьёв.

В ходе визита состоялась запланированная встреча с руководством филиала. Руководители обсудили стратегические цели развития предприятия, приоритетные направления, задачи и пути их решения, отметили сильные и слабые стороны филиала.

Ни один вопрос, поступивший из зала, не остался без ответа. Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию предложил в дальнейшем практику направления своих предложений в центральный аппарат, для более глубокой проработки и поиска оптимальных решений.

Как сообщает отдел внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», коллективу работников Колатомэнергоремонта в торжественной обстановке Дмитрий Соловьёв вручил Благодарственное письмо за добросовестную работу в атомной энергетике и в связи с успешным завершением испытаний оборудования для оснащения учебно-тренировочного центра АЭС «Эль-Дабаа» (Египет), подписанное генеральным директором АО «Атомэнергоремонт» Сергеем Петровым.

«Данное собрание - в первую очередь инструмент коммуникации, главной целью которого является прямое общение, донести до персонала наиболее значимую и актуальную информацию о проделанной и предстоящей работе. Было приятно видеть заинтересованность на лицах людей, также благодарю собравшихся за обратную связь в виде заданных интересных и важных вопросов», - прокомментировал по итогу встречи директор АО «Колатомэнергоремонт» Роман Тихомиров.

Фото предоставлено отделом внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».