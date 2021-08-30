Определился победитель отборочного этапа конкурса научно-технических докладов молодых специалистов концерна «Росэнергоатом»

На Кольской АЭС подвели итоги отборочного этапа конкурса на лучший научно-технический доклад среди молодых специалистов и молодых работников концерна «Росэнергоатом». Абсолютным победителем стал инженер группы спектрометрии отдела ядерной безопасности и надежности Николай Петровский, представивший доклад «Цифровизация результатов контроля герметичности оболочек (КГО) энергоблоков Кольской АЭС». Доклад, получивший высшую оценку, примет участие во 2-ом этапе конкурса лучших докладов молодых специалистов Электроэнергетического дивизиона Государственной корпорации «Росатом».

Второе место завоевал Дмитрий Игнатюк, электромонтер отдела информационно-коммуникационных технологий, с работой на тему «Частная LTE-сеть для Кольской АЭС». Дмитрий Бакшеев, старший электрослесарь электрического цеха, занял 3-е место с докладом «Установка дополнительного АТ на ОРУ-330 для повышения надёжности электроснабжения собственных нужд КАЭС».

«Конкурсанты не просто продемонстрировали уровень квалификации, приобретенный за время работы на предприятии, но и доказали, что они в силах внести новые предложения в свою работу и тем самым повысить надежность и безопасность Кольской атомной электростанции», - отметил председатель экспертной комиссии, главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В этом году участниками конкурса стали восемь молодых сотрудников станции, раскрывшие в своих работах темы, напрямую связанные с их профессиональной деятельностью. Экспертная комиссия под председательством главного инженера предварительно ознакомилась с работами участников. В результате были отобраны 5 лучших работ, среди которых жюри выбрало наиболее актуальные и значимые с позиции практического применения, степени научной проработки исследований, оригинальности и новизны подходов к изучению темы.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, конкурс научно-технических докладов проводится на Кольской АЭС более 20-ти лет. После трудоустройства на АЭС молодые специалисты получают личное задание, направленное на совершенствование производства в области своей профессиональной деятельности. Лучшие работы комиссия по защите итоговых работ под председательством главного инженера рекомендует к участию в конкурсе. С 2020 года аналогичный конкурс стали проводить в концерне и традиционный конкурс Кольской АЭС стал первым этапом дивизионального конкурса.