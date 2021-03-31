Определять поставщиков особо значимых закупок для муниципалитетов будет региональный комитет по конкурентной политике – проект закона прошёл первое чтение

Вчера на очередном заседании Мурманской областной Думы прошёл первое чтение законопроект «Об утверждении заключения соглашений между Мурманской областью и муниципальными образованиями Мурманской области об осуществлении комитетом по конкурентной политике Мурманской области полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий». Его представил председатель комитета по конкурентной политике Мурманской области Алексей Коптев.

Глава ведомства объяснил, что проект закона разработан с целью обеспечения единого подхода при осуществлении особо значимых закупок товаров, работ, услуг муниципальными заказчиками региона в соответствии с положениями постановления правительства Мурманской области № 899-ПП «Об организации особо значимых закупок в Мурманской области».

В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе, уполномоченные органы, на которые возложены полномочия на определение поставщиков для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, вправе осуществлять полномочия уполномоченных органов муниципальных образований на определение поставщиков на основании соглашений между субъектами Российской Федерации и находящимися на их территориях муниципальными образованиями.

Между Мурманской областью и муниципальными образованиями Мурманской области заключено 34 соответствующих соглашения, которые подлежат утверждению законом Мурманской области.

Алексей Коптев отметил, что принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств областного бюджета и не потребует принятия, изменения, признания утратившими силу иных нормативных правовых актов Мурманской области.