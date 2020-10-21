Определяющим налогом для консолидированного бюджета Заполярья является налог на доходы физических лиц

От налогоплательщиков Мурманской области в консолидированный бюджет региона за девять месяцев текущего года поступило почти 59 млрд рублей. Из них в региональный бюджет перечислено 47 млрд рублей, в бюджеты муниципальных образований Кольского края – почти 12 млрд рублей.

Определяющими налогами для консолидированного бюджета Заполярья являются: налог на доходы физических лиц, объём поступлений которого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 9% и составил почти 26 млрд рублей, налог на прибыль организаций – 23 млрд рублей, налоги на имущество – почти 5 млрд рублей, и налоги на совокупный доход – более 3 млрд рублей. Их суммарная доля в региональном бюджете составляет 98%.

Специалисты УФНС России по Мурманской области отмечают прирост налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами. Данные поступления превысили показатели периода январь-сентябрь 2019 года на 14% и составили 1,4 млрд рублей.

Поступления налогов на совокупный доход составили 3,3 млрд рублей. Основной удельный вес или 59% занимают поступления от налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога – почти 2 млрд рублей.

Доля поступлений от налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составила 34% или более 1 млрд рублей.

Сумма уплаченного единого налога на вмененный доход составила 182 млн рублей или 5% от поступлений всех налогов на совокупный доход.