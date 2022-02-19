ОПРОС: что вам не нравится в вашей работе?

Служба исследований hh.ru предлагает жителям Северо-Западного Федерального округа поучаствовать в анонимном опросе и рассказать, что им не нравится в их нынешней работе или на той работе, где они работали ранее.

Человек проводит на работе большую часть жизни и не всегда это приносит позитивные эмоции. Недовольство работой может возникать по разным причинам: низкая зарплата, несогласие с руководством или отсутствие возможностей для развития.

Но есть и другие, менее очевидные причины, которые заставляют нас унывать при одной мысли о работе. HeadHunter предлагает поделиться мнением, что вас не устраивает на вашей работе.

Примите участие в анонимном опросе, это займёт не более 5 минут - https://kakdela.hh.ru/poll/LhWmxvdwJ6LTcmnOHi2HS2RW?source=out

О результатах опроса будет сообщено дополнительно.

Напомним, недавнее исследование hh.ru, проведенное среди россиян, показало, что 78% опрошенных жителей СЗФО планируют в 2022 году сменить сферу деятельности и это самый высокий процент по России.

При этом больше других настроены на то, чтобы сменить сферу деятельности респонденты старшего возраста: от 55 лет и старше (57%). Больше всего заинтересованы в том, чтобы сменить сферу деятельности представители сферы продаж (почти 80% опрошенных), административный персонал (72%), и банковские служащие (65%).

«Подобные показатели о желании жителей СЗФО сменить место работы и сферу деятельности демонстрируют серьёзный уровень недовольства среди работников их текущим местом работы и профессией, а значит требуют дополнительного исследования именно среди местных жителей. Подобное исследование можно провести именно при помощи нашего опроса о том, что не нравится людям в их работе», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.