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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.25 12:00

Опрос hh.ru: у четверти работающих жителей Мурманской области есть доступ к конфиденциальной информации своих компаний

В начале 2025 года Роскомнадзор зафиксировал более 20 случаев утечек персональных данных, в результате которых в открытом доступе оказались свыше 24 миллионов записей российских пользователей. При этом в 68% случаев инциденты информационной безопасности происходили из-за человеческого фактора. hh.ru — ведущая платформа онлайн-рекрутинга в России — совместно с компанией «Staffcop» (входит в экосистему для бизнеса «Контур») провели исследование, чтобы выяснить, как часто работники имеют доступ к ценным данным и могут ли обращаться к ним после увольнения.

Опрос hh.ru показал, что у четверти опрошенных работников в Мурманской области (25%) есть доступ к конфиденциальной информации, и они регулярно работают с ней. Ещё 34% — наоборот, никогда не имели к ней доступа. Наибольший доступ — у сотрудников 25–34 лет (42%), наименьший — у старше 55 лет (18%). 56% тех, кто регулярно работает с конфиденциальной информацией, — топ-менеджеры.

С точки зрения профессиональной принадлежности, чаще всего с доступом к конфиденциальной информации работают специалисты в менеджменте (57%), финансах (54%) и IT (53%). Реже всего — на транспорте (22%), в строительстве (20%) и среди представителей рабочего персонала (13%).

Чаще всего сотрудники имеют доступ к внутренним отчётам (63%). Также 43% опрошенных жителей Мурманской области имеют доступ к клиентской базе, 33% — к финансовым данным компании, и столько же — к технической информации.

К внутренним отчётам больше всего доступов у высшего и среднего менеджмента — 88%, меньше всего — в строительстве — 52%. К клиентским данным: в продажах — 82%, в производстве и сервисном обслуживании — 25%. К финансовым данным: у менеджеров — 77%, у работников сферы науки и образования — 14%. К техническим данным: у IT-специалистов — 70%, у сотрудников служб безопасности — 19%.

Интересно, что увольнение не всегда отменяет доступ к конфиденциальной информации. По данным hh.ru, у 3% опрошенных он сохранялся даже после ухода из компании, причём в некоторых случаях — более чем на неделю. У 23% доступ к данным был заблокирован сразу, а 73% вовсе не проверяли, остался ли он у них после увольнения.

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