Опрос Народного фронта показал, что мурманчане обращаются за медпомощью по ковиду лично, а не по телефону «горячей линии»

Такой вывод можно сделать по результатам онлайн-опроса, проведенного Народным фронтом, о качестве медицинской помощи, оказываемой жителям регионов России при лечении COVID-19. Общественники попросили ответить на вопросы о вакцинации и мотивации к ней, стоимости ПЦР-тестов, обращении на телефоны «горячих линий», бесплатном лекарственном обеспечении. Данные опроса представил президенту руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании с членами правительства.

Судя по промежуточному результату, подавляющее большинство жителей Мурманской области предпочитало обращаться непосредственно в медицинские учреждения (56%). А, например, по телефону «горячей линии» 122 позвонило всего 13% респондентов. Общественники решили лично проверить качество помощи, которую можно получить по этому номеру. Оказалось, что ни к врачу, ни на ПЦР-тестирование таким образом записаться нельзя. Максимум, на что можно рассчитывать – консультация по телефону.

«Анализ проведенного Народным фронтом опроса констатирует несколько тенденций. Процедуру вакцинации в Мурманской области прошли 83% опрошенных. При этом 60% руководствовались желанием защитить себя и семью от болезни. Большая часть респондентов – 87% – лечилась амбулаторно, и почти 60% из них были обеспечены лекарственными препаратами на дому. Но не все так радужно. По-прежнему остро стоит вопрос стоимости ПЦР-тестов. А низкая активность при обращении на телефоны «горячих линий» может быть связана с тем, что люди попросту не верят в их эффективность. Так что представителям профильного министерства необходимо сделать соответствующие выводы и акцентировать внимание на нерешенных на данный момент проблемах. Результаты опроса мы уже передали в региональный Минздрав», – рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Эдуард Гончаров.