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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.23 15:00

Опрос показал: каждый пятый мурманчанин полагает, что его профессию могут заменить нейросети

Три четверти респондентов из Мурманской области (88%) считают, что нейросети могут «подсидеть» людей в некоторых профессиях. Лишь 10% отрицают такую возможность. Остальные затруднились ответить. При этом 77% опрошенных считают, что нейросети в настоящее время не могут заменить их собственную профессию или должность, остальные 23% допускают такую возможность в будущем.

Телеканал «Наука» и сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru выявили профессии, представители которых видят в нейросетях прямых конкурентов.

Всероссийский опрос показал, что 34% соискателей старше 18 лет считают, что их собственную профессию вполне возможно заменить нейросетями и искусственным интеллектом. Каждый пятый (23%) респондент в Мурманской области опасается за будущее своей профессии: 6% из них уверены, что угроза от нейросетей, ИИ и автоматизации «точно существует», при этом 17% склонны считать, что угроза существует «скорее всего». Изменения профессионального ландшафта ждать не заставят, на трансформацию потребуется 5–10 лет, считают участники опроса.

Три четверти респондентов из Мурманской области (88%) считают, что нейросети могут «подсидеть» людей в некоторых профессиях. Лишь 10% отрицают такую возможность. Остальные затруднились ответить. При этом 77% опрошенных считают, что нейросети в настоящее время не могут заменить их собственную профессию или должность, остальные 23% допускают такую возможность в будущем.

В большей степени переживают о замене своей профессии ИИ специалисты в области маркетинга, рекламы и PR (43%); финансов и бухгалтерии (40%); административного персонала (40%); продаж и обслуживания клиентов (38%); управления персоналом, тренингов (33%). Меньше всех тревожатся представители таких профессиональных областей, как стратегия, инвестиции, консалтинг (22%); производство, сервисное обслуживание (25%); юриспруденция (26%); информационные технологии (26%); транспорт, логистика и перевозки (31%).

Опрошенные полагают, что перспективы исчезновения или кардинальной трансформации некоторых профессий под влиянием ИИ или нейросетей не такие уж отдаленные. Так, каждый пятый (19%) полагает, что это случится уже в ближайшие 5 лет (чаще всего так говорили соискатели из сферы «Маркетинг, реклама, PR»); ещё 18% ждут изменений в предстоящие 5–10 лет, а 22% верят, что на такие трансформации уйдёт более 10 лет.

При этом 30% участников убеждены, что на их профессию нейросети и ИИ не повлияют вообще (чаще всего так отвечали представители производственных специальностей).

Готовность меняться

Абсолютное большинство опрошенных готовы к каким-либо действиям в случае замены своей профессии или должности нейросетью. Треть местных респондентов (30%) будут менять специальность или профессию, ещё 42% будут получать дополнительное образование и совершенствоваться в текущей профессии (39%). Лишь 10% планируют вовсе перестать работать. 4% опрошенных вообще ничего не планируют делать, остальные затруднились ответить.

Участникам исследования также предлагалось отметить, в каких профессиях, по мнению людей, нейросети способны заменить человека. Чаще всего опрошенные выбирали следующие специальности: переводчик, аналитик данных, специалист колл-центра, бухгалтер, корректор, ИТ-специалист и редактор (наглядно на диаграмме).

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