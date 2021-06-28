Опрос вакцинированных россиян показал, что большинство из них не имели возможности выбора вакцины

Отношение россиян к эффективности вакцин меняется: за последние две недели меньше на 11 п.п. стало тех, кто считает какую-либо из вакцин или все их вместе эффективными. А вот отношение к безопасности вакцин за две недели не изменилось. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, проведённого по заказу газеты «Коммерсант».

За последние две недели тем, кто ещё не вакцинировался, но при определенных условиях готов это сделать, пришлось углубиться в детали и разобраться, какие варианты есть: затрудняющихся, какую вакцину выбрать, стало меньше (35% в начале июня и 29% сегодня), как и выбирающих «ЭпиВакКорону» (8 и 6%), приверженцев «Спутника» осталось столько же (30 и 31%), но при этом выросло число готовых прививаться чем угодно (18 и 21%) и выбирающих «КовиВак» (9 и 13%).

В целом за последние три месяца среди непривитых граждан количество однозначно и скорее готовых вакцинироваться от COVID-19, стабильно: 27—29%. Больше всего желающих (64%) было в марте 2020 года, когда угроза коронавируса надвигалась на Россию и ни одна вакцина ещё не была разработана.

Опрос вакцинированных россиян показал, что большинство из них (70%) не имели возможности выбора вакцины. 15% выбирали из двух вакцин. 4% имели возможность выбора из 3 вакцин, выпущенных в гражданский оборот.