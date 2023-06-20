«Оптимисты» подняли новые паруса, благодаря ММТП и НТК

По две яхты классов «Оптимист» и «Луч», а также катер «Риб-380» приобретены Федерацией парусного спорта Мурманской области, благодаря поддержке со стороны АО «Мурманский морской торговый порт» и АО «Национальная транспортная компания».

По две яхты классов «Оптимист» и «Луч», а также катер «Риб-380» приобретены Федерацией парусного спорта Мурманской области, благодаря поддержке со стороны АО «Мурманский морской торговый порт» и АО «Национальная транспортная компания».

На минувшей неделе на базе яхт-клуба АО «ММТП» на Верхнетуломском водохранилище на новых лодках прошли первые тренировочные занятия по парусному спорту для детей, занимающихся в Мурманской областной спортивной школе олимпийского резерва.

«На протяжении многих десятилетий Мурманский морской торговый порт оказывает поддержку в развитии в нашем регионе парусного спорта. Сейчас мы сделали еще один шаг – помогли приобрести яхты, предназначенные, прежде всего, для обучения детей. Буду очень рад, если, благодаря этому они смогут научиться этому прекрасному виду спорта, почувствуют силу ветра и удачи!» - сказал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Как пояснили представители Федерации парусного спорта Мурманской области, класс лодок «Оптимист» предназначен, прежде всего, для обучения детей. Их используют во всем мире. На них также проходят официальные соревнования разного уровня. А класс «Луч» подойдёт для детей от 14 лет и старше. Впрочем, на нём также могут заниматься и взрослые.

«Приобретение новых парусных лодок - это отличное подспорье в нашей работе. Мы благодарны портовикам и очень рады, что ещё больше жителей нашего морского города смогут научиться управлять парусами и испытают радость полета над водой. Приглашаем мальчишек и девчонок в возрасте от девяти лет присоединиться к нам для знакомства с миром парусного спорта. Все подробности можно узнать в нашей официальной группе «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/olimpsport51», сказал председатель Федерации парусного спорта Мурманской области Фарид Арсланов.

Представители Федерации уточнили, что занятия по парусному спорту проходят по субботам и воскресеньям на базе яхт-клуба АО «ММТП». Занятия проводятся бесплатно, но необходимо самостоятельно приехать к месту тренировок. Важно, что летний сезон в заполярном парусном спорте продлится до 20 сентября 2023 года. В предстоящие месяцы запланированы как тренировки, так и участие в соревнованиях по парусному спорту, которые пройдут в июле и августе.

Фотографии предоставлены Федерацией парусного спорта Мурманской области.