Оптимизация vs дефицит: почему IT-компании меньше ищут, но больше платят

Спрос и предложение в IT: вакансий — на 12% меньше, а резюме — на 8% больше, чем год назад. Подобная тенденция характерна для всего рынка труда в первом полугодии 2025. С 2020 года рынок труда в IT функционировал в условиях серьезной конкурентной борьбы за соискателей.

Работодатели успели попробовать и применить на практике различные способы привлечения кандидатов на вакансии, сделать выводы о ситуации на рынке. Что изменилось?

Работодатели пересматривают политику в сфере найма, в частности, сейчас явно виден тренд на увеличение роли внутренних резервов. Компании отказываются от проектов, не оправдавших ожидания. Работодатели в IT полагаются на реферальные программы (разработчики — в топ-3 позиций, на которые нанимают по рекомендациям своих сотрудников). На первый план выходит политика удержания кадров. Соискателей на рынке труда больше, чем в прошлом году, в немалой степени из-за повышенного внимания к IT: о высоких зарплатах разработчиков говорят так часто, что уже сформировался поток кандидатов, не обладающих особыми навыками, но при этом претендующих на очень высокое вознаграждение.

IT-сфера входит в топ-5 отраслей с наибольшим объёмом спроса на персонал. Однако структура кадрового спроса в IT меняется: доля вакансий для разработчиков с опытом машинного обучения, ML-инженеров, дата саентистов, девопсов и специалистов по кибербезопасности растет, предложений для проджектов и продактов меньше.

Все сложнее трудоустроиться джунам: работодатели предпочитают мидлов и сеньоров, имеющих опыт работы в компаниях профильной отрасли с плюс-минус тем же технологическим стеком. Вход без опыта открыт только студентам топовых вузов, они с легкостью проходят вступительные испытания при найме, работают со 2 курса и в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в Москве в среднем 280000 — 330000 рублей в месяц.

Зарплаты молодых специалистов, закончивших IT-факультеты ведущих вузов зарплатного рейтинга «SuperJob», более чем в 2 раза превышают зарплаты вузов, замыкающих топ-20.

Как растут зарплатные предложения работодателей: в IT-сфере — на 14,3% за год. Последние 5 лет IT-сфера была лидером по темпам прироста зарплатных предложений, но сейчас в процентном отношении зарплаты быстрее растут у инженеров и эйчаров. Однако не надо обольщаться — сказывается статистический эффект высокой базы: в денежном выражении прирост зарплат в IT ощутимо выше, чем в других отраслях, да и сами зарплаты выше.

Что в регионах?

Разработчики в северной столице в среднем зарабатывают на 14—15% меньше своих коллег, работающих в Москве. Разрыв в зарплатах с Москвой у программистов из Санкт-Петербурга за год сократился на 2 процентных пункта. Разница в уровне дохода разработчиков между Москвой и регионами будет продолжать снижаться.

Самые востребованные IT-специалисты

Среди IT-специалистов наиболее востребованы разработчики. В списке самых популярных языков программирования по сравнению с прошлым годом произошли изменения: на четвертую строку вышел Go; PHP cо второй строки спустился на пятую; C# покинул топ-5.

Топ-5 языков программирования по количеству вакансий в мае 2025 года (в порядке убывания):

1. Java (лидер по числу предложений трудоустройства);

2. Python;

3. C++;

4. Go/Golang;

5. PHP.

После программистов следующие по уровню востребованности позиции — data-аналитики и data-саентисты.

Нейросети и генеративный AI

Сфера применения ИИ всё шире: генеративные модели активно используются в бизнесе. AI-ассистенты внедряются в повседневные процессы. Мы наблюдаем зарождение тренда на ИИ-разработку.

Крупные IT-компании, телеком-операторы, банки и ритейл инвестируют в глубокую разработку в этом направлении. Спрос на IT-специалистов с опытом работы с ИИ и опытом машинного обучения высокий — их зарплаты значительно выше рынка.

Рост числа кибератак ведёт к увеличению потребности в защите данных. Спрос на специалистов по информационной безопасности за год не изменился (+2% вакансий), при этом для IT-сферы в целом в мае 2025 года характерно снижение спроса на персонал (-12% вакансий).

В каких отраслях наиболее востребованы ИБ-специалисты (в порядке убывания количества вакансий):

· Информационные технологии (больше всего вакансий в мае 2025);

· Банки, финансы;

· Услуги для бизнеса;

· Ритейл;

· Государственные организации.

Наибольшая доля удалённых вакансий — в IT. Доля удалёнки на рынке труда в целом — 7—8% от всех вакансий, в IT-сфере — 28—30% вакансий.

Найм в IT

Поиск программистов, дата-саентистов, продактов, девопсов — сложный, долгий и затратный процесс. На наших глазах рекрутинг в одном из наиболее трудных направлений — сфере информационных технологий — вырос в обособленную профессию IT-рекрутера. В настоящее время трансформация HR в IT продолжается: бизнесу уже мало только рекрутинга, ему нужны соуправленцы, ориентированные на средне- и долгосрочную перспективу, способные провести компанию через изменения. Растёт востребованность HR BP.