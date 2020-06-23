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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.20 12:40

Оптовики и АЗС Мурманской области подымают цены на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 15 по 21 июня текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 44,55 руб.

увеличение на 0,20 руб.

АИ-95

в среднем 47,55 руб.

увеличение на 0,20 руб.

Дт/лет

в среднем 51,60 руб.

изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92

45,71 руб.

увеличение на 0,30 руб.

АИ-95

48, 72 руб.

увеличение на 0,30 руб.

Дт/лет

53,13 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 45,1 руб.

увеличение на 0,2 руб.

АИ-95

в среднем 48,45 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

в среднем 52,45 руб.

увеличение на 0,25 руб.

У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 44,60 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 47,60 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

в среднем 52,15 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

44,99 руб.

увеличение на 0,04 руб.

АИ-95

48,35 руб.

увеличение на 0,26 руб.

Дт/лет

52,25 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

45,90  руб.

увеличение на 0,50 руб.

АИ-95

49,40 руб.

увеличение на 1,00 руб.

Дт/лет

52,40 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92

45,20 руб.

увеличение на 0,30 руб.

АИ-95

48,50 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

52,40 руб.

увеличение на 0,50 руб.

 

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 - 56500 руб./т (увеличение на 1300 руб./т); АИ-95 - 57500 руб./т (увеличение на 1400 руб./т); Дт/лет - 55000 руб./т (увеличение на 500 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 - 57000 руб./т (увеличение на 500 руб./т; АИ-95 - 60000 руб./т (увеличение на 1000 руб./т); Дт/лет - 5500 руб./т (изменений не

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