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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.20 13:50

Оптовики Мурманской области снижают цены на бензин, а на АЗС региона цены растут

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 12 по 18 октября текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 45,65 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 48,55 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 52,70 руб.

повышение на 30 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

46,11 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

49,45 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

53,49 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 45,57 руб.

повышение на 6 коп.

АИ-95

в среднем 48,95 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 52,95 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 45,65 руб.

понижение на 50 коп.

АИ-95

в среднем 48,55 руб.

понижение на 8 коп.

Дт/зим

в среднем 52,90 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

45,69 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

48,99 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

52,45 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

45,70  руб.

повышение на 20 коп.

АИ-95

48,60 руб.

повышение на 10 коп.

Дт/зим

52,40 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

45,90 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

49,00 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

52,40 руб.

изменений не зафиксировано

 

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 — 55500 руб./т (понижение на 700 руб./т); АИ-95 — 58000 руб./т (понижение на 800 руб./т); Дт/зим — 55100 руб./т (понижение на 400 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 — 55700 руб./т (понижение на 500 руб./т); АИ-95 — 58000 руб./т (понижение на 800 руб./т); Дт/зим — 54000 руб./т (изменений не зафиксировано).

 

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