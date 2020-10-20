Оптовики Мурманской области снижают цены на бензин, а на АЗС региона цены растут
Специалисты УФАС России по Мурманской области с 12 по 18 октября текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 45,65 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 48,55 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 52,70 руб.
|
повышение на 30 коп.
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
46,11 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
49,45 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
53,49 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 45,57 руб.
|
повышение на 6 коп.
|
АИ-95
|
в среднем 48,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 52,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 45,65 руб.
|
понижение на 50 коп.
|
АИ-95
|
в среднем 48,55 руб.
|
понижение на 8 коп.
|
Дт/зим
|
в среднем 52,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,69 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
48,99 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
52,45 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
45,70 руб.
|
повышение на 20 коп.
|
АИ-95
|
48,60 руб.
|
повышение на 10 коп.
|
Дт/зим
|
52,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
49,00 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
52,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 — 55500 руб./т (понижение на 700 руб./т); АИ-95 — 58000 руб./т (понижение на 800 руб./т); Дт/зим — 55100 руб./т (понижение на 400 руб./т).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 — 55700 руб./т (понижение на 500 руб./т); АИ-95 — 58000 руб./т (понижение на 800 руб./т); Дт/зим — 54000 руб./т (изменений не зафиксировано).