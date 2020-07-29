Оптовики поднимают цены на бензин, на региональных АЗС изменений не зафиксировано
Специалисты УФАС России по Мурманской области с 20 по 26 июля текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 44,85 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 47,85 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
в среднем 51,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,81 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
49,02 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
53,13 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 45,55 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 48,75 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
в среднем 52,75 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 47,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 50,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
в среднем 52,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,69 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
48,99 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
52,45 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
49,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
52,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
49,00 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
52,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 - 58500 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 64200 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 55900 руб./т (изменений не зафиксировано).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 58500 руб./т (увеличение на 1000 руб./т); АИ-95 — 63500 руб./т (увеличение на 1000 руб./т); Дт/лет - 55000 руб./т (изменений не зафиксировано).