Оптовики продолжили снижать цены на бензин, а на АЗС Мурманской области их упорно держат

Специалисты УФАС России по Мурманской облпсти с 20 по 26 апреля провели мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 44,35 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 47,35 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 51,60 руб. изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 45,41 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 48,42 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 53,13 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 44,25 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 47,55 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 51,95 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 44,35 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 47,35 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 52,15 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 44,59 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 47,75 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 52,15 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 44,30 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 47,50 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 51,90 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 44,30 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 47,43 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 52,20 руб. изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 50500 руб./т (снижение на 1500 руб./т); АИ-95 - 51000 руб./т (снижение на 2000 руб./т); Дт/зим - 53200 руб./т (снижение на 1000 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 - 52300 руб./т (снижение на 3003 руб./т); АИ-95 - 54700руб./т (снижение на 3517 руб./т); Дт/зим -53800 руб./т (снижение на 2300 руб./т).