Оптовые цены на мороженую рыбу на внутреннем рынке страны продолжили снижение

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 6 по 12 июля текущего года оптовые цены на мороженую рыбу на внутреннем рынке страны, в основном, продолжили снижение.

На Северо-Западе России цены снижаются из-за конъюнктуры мирового рынка и слабого спроса со стороны переработчиков оптовые партии трески (-5%; -26,9%) и пикши (-2,3%; -29%). Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны или снижались.

Снижаются и розничные цены на мороженую рыбу. В период с 29 июня по 6 июля 2020 года средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную снизился на 0,3%, а по сравнению с началом года рыба в рознице подешевела на 0,5%.

За январь-март этого года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объём экспорта рыбы и морепродуктов вырос на 2,7%, его стоимость возросла на 2,6%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта, мороженой рыбе, увеличились на 5,5%.

В то же время объём импорта сократился на 2,1%, его стоимость выросла на 5,0%. Средние контрактные цены импорта на охлажденную рыбу возросли на 3,2%, на рыбу мороженую на 11,9%, а на филе снизились на 1,9%.