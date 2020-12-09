Оптовые цены на мороженую рыбу снижаются

С 30 ноября по 6 декабря динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировала тенденцию к стабильности или снижению.

На Северо-Западе сохранялась тенденция к удешевлению пикши (140 руб./кг, -1,4%) и сельди (73 руб./кг, -2,7%) в условиях ослабления спроса и роста складских запасов. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились.

Розничные цены продолжили повышаться. В период с 24 по 30 ноября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,4%. По сравнению с началом года цены увеличились на 4,3%, сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства.