Мурманская область. Арктика (16+)09.12.20 13:00
Оптовые цены на мороженую рыбу снижаются
С 30 ноября по 6 декабря динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировала тенденцию к стабильности или снижению.
На Северо-Западе сохранялась тенденция к удешевлению пикши (140 руб./кг, -1,4%) и сельди (73 руб./кг, -2,7%) в условиях ослабления спроса и роста складских запасов. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились.
Розничные цены продолжили повышаться. В период с 24 по 30 ноября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,4%. По сравнению с началом года цены увеличились на 4,3%, сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства.
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Последние комментарии
Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
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