Оптовые цены на основные виды мороженой рыбной продукции снижаются, а потребительские выросли на 0,85%

По данным отраслевой системы мониторинга оптовых цен Росрыболовства, в стране стабилизировались, а по большинству позиций снизились цены на основные виды мороженой рыбной продукции.

Как сообщает t.me/s/fish_gov_ru, на Северо-Западе с начала года на 1,2% упала цена на пикшу - до 160 рублей. Треска подешевела на 2,7% - до 285 рублей.

С 1 января удачно стартовала путина минтая и сельди (сезон «А» - зимне-весенний), кроме того, рыбаки готовятся к мойвенной путине-2024, которая начнётся в феврале. Напомним, что решением Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству российская квота мойвы на 2024 год увеличена более чем в три раза – до 78,2 тысячи тонн (в 2023 году национальная квота была на определена на уровне 24,6 тысячи тонн)

Значительно подешевела по сравнению с январем 2023 года продукция из тихоокеанских лососей. Напомним, что в прошлом году была вторая по рекордному показателю вылова красная путина на Дальнем Востоке - добыто 609 тысяч тонн.

При этом, как отмечает Росрыболовство, розничные цены пока не последовали за оптовыми. По сравнению с началом года потребительские цены выросли в целом по стране на 0,85%.