Оптовые цены на сельдь атлантическую снизились на 3,1%

По данным системы мониторинга Росрыболовства, с 13 по 19 марта цены на основные виды мороженой рыбной продукции в России снижались или сохраняли стабильность.

Как сообщает t.me/s/fish_gov_ru, на Северо-Западе на 3,1% подешевела сельдь атлантическая — до 93 рублей за кг. Стоимость скумбрии осталась неизменной – 167 рублей за кг.