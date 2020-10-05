Оптовые и розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 28 сентября по 4 октября цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны продолжили демонстрировать разнонаправленные тренды.

На Северо-Западе под влиянием благоприятной конъюнктуры мирового рынка и хорошего спроса со стороны внутреннего рынка продолжили дорожать треска – 205 руб./кг, +2,5% за неделю, скумбрия – 135 руб./кг, +3,8%, пикша – 137 руб./кг, +1,5%. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны.

Розничные цены продолжили рост. В период с 22 по 28 сентября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную увеличился на 0,2%. По сравнению с началом года цены поднялись на 1,1%.