Опубликован аналитический сборник «Арктика в цифрах» о мировой Арктике

Аналитический сборник, консолидирующий актуальную информацию о развитии мировой Арктики, подготовлен рабочей группой по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗРФ при комиссии государственного совета по направлению «Транспорт» совместно с факультетом городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Идея создания единого сборника, охватывающего разные аспекты развития мировой Арктики, возникла как ответ на имеющийся дефицит аналитики по всему макрорегиону, занимающему почти 1/10 общей площади суши.

В условиях усиления внимания к Арктике во всем мире и острого запроса на комплексные аналитические материалы, издание даёт ответ на вопросы, связанные с развитием ключевых отраслей арктической экономики, а также изменения демографических характеристик и человеческого капитала арктических государств.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, часть сборника посвящена Российской Арктике: приведена аналитика по роли и значимости Российской Арктики в экономике страны, представлены картографические материалы, демонстрирующие особенности развития транспортной инфраструктуры, в частности, Северного морского пути, а также особенности развития арктического туризма, арктических городов.

Сборник «Арктика в цифрах» доступен по ссылке: https://minec.gov-murman.ru/activities/arktika-v-tsifrakh

Фото: https://gov-murman.ru