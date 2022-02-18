Опубликован дайджест событий, повлиявших на инвестиционной климат в Мурманской области в начале года

Рост объёма налоговых поступлений почти на 40 %, привлечение новых резидентов АЗРФ и упоминание зелёных инвестпроектов из Мурманской области Президентом страны стали главными событиями января по версии инвестиционного дайджеста Мурманской области, представленного Корпорацией развития Мурманской области.

В начале года стало известно о том, что объём налоговых поступлений в Мурманской области увеличился на 37% и оставил 114 млрд рублей. Основную долю поступлений составляет налог на прибыль организаций.

За первый месяц 2022 года Мурманская область приросла девятью новыми резидентами АЗРФ с совокупным объемом инвестиций полмиллиарда рублей. Таким образом, общий объём инвестиций по проектам, реализуемым в регионе с помощью арктических преференций, превышает 142 миллиарда рублей. Зарегистрированные в январе резиденты построят в Мурманской области рыбацкую деревню, предприятие по ремонту водных видов транспорта и сварочный цех.

В январе инвестиционные проекты в области ВИЭ из Мурманской области отметил Президент страны Владимир Путин во время российско-итальянской встречи, отметив, что итальянские партнеры инвестировали 500 млн евро в строительство ветропарков в трёх российских регионах. На базе мурманской ветрогенерации будет производиться зелёный водород для дальнейшего экспорта в страны Европы.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, в январе Минвостокразвития определил три направления развития столицы Арктики, а зампред Госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за работу по реализации инфраструктурных проектов. Обо всем подробнее можно узнать на страницах инвестиционного дайджеста.

Инвест-дайджест выходит каждый месяц с июля 2021 года. Все выпуски опубликованы на Инвестиционном портале Мурманской области.