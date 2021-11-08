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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.21 16:00

Опубликован дайджест событий, повлиявших на инвестклимат региона в октябре

Корпорация развития Мурманской области представляет дайджест событий, позитивно повлиявших на инвестиционную привлекательность региона в октябре 2021 года.

Инвестдайджест Корпорации развития – это самая актуальная информация о ключевых и новых инвестпроектах, мерах государственной поддержки и других событиях и аспектах, способствующих улучшению инвестиционной ситуации в Мурманской области.

Главные темы выпуска: реализация проектов в зеленой энергетике и освоение крупнейшего в Европе месторождения металлов платиновой группы – Фёдорова Тундра; об изменениях в пакете законопроектов о поддержке инвестпроектов в Арктической зоне России, упрощающих малому бизнесу получение статуса резидента; о кадрах для экономики, о достижениях в туристической отрасли, о поддержке малого бизнеса и деятельности инвеступолномоченных; новости экономики, международного сотрудничества и Корпорации развития Мурманской области.

Инвестдайджест Корпорации развития Мурманской области выходит в начале каждого месяца, начиная с июля 2021 года. Все выпуски опубликованы на инвестиционном портале Мурманской области.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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