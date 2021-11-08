Опубликован дайджест событий, повлиявших на инвестклимат региона в октябре

Корпорация развития Мурманской области представляет дайджест событий, позитивно повлиявших на инвестиционную привлекательность региона в октябре 2021 года.

Инвестдайджест Корпорации развития – это самая актуальная информация о ключевых и новых инвестпроектах, мерах государственной поддержки и других событиях и аспектах, способствующих улучшению инвестиционной ситуации в Мурманской области.

Главные темы выпуска: реализация проектов в зеленой энергетике и освоение крупнейшего в Европе месторождения металлов платиновой группы – Фёдорова Тундра; об изменениях в пакете законопроектов о поддержке инвестпроектов в Арктической зоне России, упрощающих малому бизнесу получение статуса резидента; о кадрах для экономики, о достижениях в туристической отрасли, о поддержке малого бизнеса и деятельности инвеступолномоченных; новости экономики, международного сотрудничества и Корпорации развития Мурманской области.

Инвестдайджест Корпорации развития Мурманской области выходит в начале каждого месяца, начиная с июля 2021 года. Все выпуски опубликованы на инвестиционном портале Мурманской области.