Опубликован годовой отчёт о результатах и перспективах повышения прозрачности (открытости) бюджетных данных в Мурманской области.

Ежегодный отчёт содержит сведения о работе участников бюджетного процесса Мурманской области, направленной на обеспечение одного из принципов бюджетной системы Российской Федерации – прозрачности и открытости бюджетов.

Напомним, по итогам деятельности за 2019 год Мурманская область была отнесена к группе субъектов Российской Федерации «с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных» (группа А). В течение 2020 года регион также удерживал лидирующие позиции в локальных рейтингах открытости.

Высокий уровень открытости достигнут благодаря эффективному взаимодействию органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления региона.

В целях дальнейшего сохранения и улучшения позиции региона в рейтингах открытости региональным Министерством финансов подготовлен ряд рекомендаций для участников бюджетного процесса Мурманской области, которые отражены в годовом отчёте.

С отчётом можно ознакомиться на официальном сайте Министерства финансов Мурманской области.