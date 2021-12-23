Опубликован график работы МФЦ в дни новогодних каникул

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области не работают.

Для обеспечения оказания гражданам услуги по печати на бумажном носителе выписки из сертификатов, содержащей QR-код, с 3 по 8 января 2022 года организовано дежурство сотрудников МФЦ.

В Мурманске дежурные сотрудники МФЦ будут работать с 3 по 6 и 8 января 2022 года - с 12.00 до 17.00. Также будет организовано дежурство в прививочном пункте, расположенном в ТРК «Плазма» (ул. Рогозерская, 4).

Информация о работе МФЦ в муниципалитетах размещена по ссылке.

Внимание северян обращают на то, что дежурство центров «Мои документы» организовано исключительно для печати выписки из сертификатов, содержащих QR-код, предоставление иных государственных и муниципальных услуг осуществляться не будет.