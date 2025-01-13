Опубликован обновленный план «На Севере – жить» до 2030 года

Сегодня на сайте регионального правительства опубликован обновленный стратегический план развития «На Севере – жить» до 2030 года, чтобы с ним мог ознакомиться каждый житель региона. Об этом в ходе оперативного совещания объявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы вместе с вами обновили стратегический план развития Мурманской области до 2030 года «На Севере – жить». Он был утвержден в конце прошлого года, на прошлой неделе на заседании правительства обсудили детали и нюансы запуска. Сегодня в новой редакции он будет опубликован. Там собраны те направления, приоритеты, задачи и мероприятия, за которые голосовали наши люди. План сформирован с учетом 72000 предложений от жителей и экспертов из разных отраслей», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что основа плана – национальные цели, обозначенные Президентом России.

«План синхронизирован с новыми национальными проектами, мероприятиями мастер-планов опорных агломераций Мурманской области, Реновацией ЗАТО и военных гарнизонов, социально-экономическими соглашениями с нашими ключевыми партнерами, стратегическими проектами развития и региональными проектами», – отметил Андрей Чибис.

Андрей Чибис также подчеркнул, что главные цели обновленного плана – сохранение численности населения и рост доходов людей и бюджета региона.

«Я ещё раз хочу сказать, коллеги, что действительно, в плане целый набор мероприятий, которые напрямую не входят в полномочия органов государственной власти, правительства Мурманской области. Многие из них – полномочия муниципалитетов, федеральных структур, возможности и задачи бизнеса, но мы их взяли в работу, в чёткие ориентиры бизнесу и обществу, что мы как правительство, как команда региона за это будем биться и сделаем всё, чтобы их реализовать. Эти приоритеты выверены с экспертами, с людьми, сконцентрированы. Это та программа, те задачи, которые мы в ближайшие пять лет будем реализовывать. Это наши приоритеты, с ними мы будем двигаться вперед», – обратил внимание глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/