Опубликован список домов, которые в 2022 году ждёт капремонт

Фонд капитального ремонта Мурманской области продолжает активно готовиться к строительному сезону 2022 года.

«На сегодняшний день краткосрочным планом на 2022 год предусмотрено проведение 248 видов работ в 208 многоквартирных домах, что позволит улучить жилищные условия 24460 северян. Ещё по семи жилым объектам будут разработаны проекты. Подрядчики уже приступили к работам в 140 домах. На 19 объектах капитальный ремонт уже завершен», - рассказала генеральный директор регионального оператора Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2022 году будут приведены в порядок 129 крыш, 38 фасадов, 4 подвала и 6 фундаментов, а также заменены внутридомовые инженерные сети в 59 домах и 19 лифтов в 12 домах.

Список домов, которые в 2022 году ждёт капитальный ремонт, опубликован на сайте регионального Фонда капремонта.