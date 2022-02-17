Опубликован список домов, в которых в 2022 году заменят лифты при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ

Благодаря поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ в Мурманской области заменят дополнительно 168 лифтов. О том, где планируется установить новые подъемники, рассказала генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

«Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил нам заявку на 170 лифтов в 74 многоквартирных домах на общую сумму 323 миллиона рублей. Первые два подъемника были заменены опережающими темпами. После завершения конкурсных процедур по выбору подрядчика начнутся работы в остальных 73 домах Мурманска, Кольского района, Североморска и ЗАТО Александровск», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» лифтовое оборудование, отработавшее свой срок службы, должно быть заменено не позднее февраля 2025 года.

Список домов, где дополнительно заменят лифты в 2022 году, опубликован на сайте Фонда капитального ремонта Мурманской области.