Опубликован список из 182 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

А в это время жители Североморска скорбят вместе с миллионами россиян в связи с трагедией в Подмосковье. Жители флотской столицы несут цветы и игрушки в память о жертвах теракта в «Крокусе».

Минздрав Подмосковья вчера в 20.30 опубликовал список из 182 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ведомство отмечает, что сейчас в больницах Москвы и области находится 101 человек, 20 пациентов уже выписали. Кроме того, 61 пострадавший получает амбулаторную помощь.

24 марта, в день национального траура, в Мурманске к мемориалу, посвящённому жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», приходили горожане и гости города-героя, они несли цветы, игрушки и свечи. А вечером в сквере на улице Ленинградской зажгли поминальные свечи. На медиафасаде кинотеатра «Мурманск» в рамках всероссийской акции «Журавли» появилось движущееся изображение клина белых журавлей на чёрном фоне, который поднимается и улетает в небо.

А в это время жители Североморска скорбят вместе с миллионами россиян в связи с трагедией в Подмосковье. Жители флотской столицы несут цветы и игрушки в память о жертвах теракта в «Крокусе». Народные мемориалы появились у здания администрации муниципалитета, а также у рекламного экрана на ул. Сафонова. Горящие свечи «зажглись» также на информационном табло ДК «Строитель» и рекламном экране на ул. Северная Застава.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15513-zhiteli-flotskoy-stolicy-nesut-cvety-i-igrushki-v-pamyat-o-zhertvah-terakta-v-krokuse/ и https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27002&page=1