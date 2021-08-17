Опубликована архитектура деловой и концертной программ VI Арктического фестиваля «Териберка»

Шестой Арктический фестиваль «Териберка» состоится 21–22 августа в Мурманской области при участии АНО «Мурманконгресс». В этом году фестиваль пройдет в рамках культурной программы председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Оператором председательства выступает Фонд Росконгресс.

Арктические территории обладают колоссальным потенциалом, именно этой идеей пронизан фестиваль – раскрытие уникальности малых территорий Арктики, развитие событийного туризма и популяризация локальных продуктов и кухни.

Помимо творческой и развлекательной составляющих, фестиваль «Териберка» предложит своим участникам обширную деловую программу, которая пройдет 21 августа на площадке «Диалоги». Программа включает в себя тематические сессии, а именно «Туризм на арктических территориях на примере Мурманской области», «Молодёжь Арктики» и «Устойчивое развитие северных территорий». В качестве спикеров приглашены первые лица Мурманской области, представители федеральных органов власти и бизнеса, руководители профильных региональных ведомств региона, иностранные партнёры.

Фестиваль не только объединит на своей площадке экспертное сообщество, но также раскроет все многообразие кухни северных регионов. В рамках региональной ярмарки вкуса «Арктическая кухня» будут работать фуд-корт «Вкус Арктики» и проектно-учебная лаборатория «Школа арктической кухни».

На площадке «Киномарафон» будет организована трансляция фильмов из коллекции кинофестиваля «Северный характер».

Зона мастер-классов и торговли предложит гостям и участникам фестиваля посетить ярмарку сувениров и иной продукции, приобрести новые навыки на мастер-классах ремёсел и искусств. Кроме того, 21 августа на площадке пройдёт презентация фестиваля исторической реконструкции Imandra Viking Fest.

Для любителей спорта и приключений будет организована зона активного отдыха, посетители которой смогут заняться сапсерфингом, дайвингом и каякингом, прокатиться на катере или полетать на вертолёте, принять участие в малых спортивных эстафетах.

В течение двух дней будет работать музыкальная сцена. В первый день состоится официальное открытие. Для гостей «Териберки» выступят музыканты из Заполярья, а также звезды отечественной рок-сцены – группы Slot, Amatory и певица Мара. Помимо этого, на сцене в скалах 21 августа пройдет фестиваль электронной музыки FORMAT с участием ведущих диджеев.

Проведение мероприятия стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе и снятию с 12 августа ряда ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Архитектура деловой и концертной программ мероприятия доступна на сайте фестиваля.

«Горячая линия» по вопросам российского председательства в Арктическом совете +7 499-322-37-36.

Официальный сайт председательства: arctic-council-russia.ru.