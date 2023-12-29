Опубликована книга, посвящённая 16 опорным населённым пунктам Арктики России

Книга «Опорные населенные пункты – каркас Российской Арктики» посвящена 16 опорным населённым пунктам Арктики, определенным по поручению Президента РФ.

В книгу вошли результаты исследования, проведенного правительством Мурманской области при поддержке Минвостокразвития России в целях формирования перечня опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации.

Книга содержит информацию о разработанной методологии по формировании системы критериев для определения «опорности» населённых пунктов российской Арктики, работа над которой велась совместно с Экспертным советом при Рабочей группе по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗРФ при комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт». В результате сформирован перечень ключевых, стратегически значимых для всей страны опорных точек, формирующих каркас российской Арктики. Определение перечня опорных населенных пунктов АЗРФ позволит запустить ускоренное развитие всего макрорегиона.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, исследование также содержит детальное описание каждого опорного населённого пункта – роль в освоении российской Арктики, ключевые функции, в том числе значение в обеспечении национальной безопасности и реализации крупных инфраструктурных и логистических проектов макрорегионального и федерального значения.

Книга «Опорные населённые пункты – каркас российской Арктики» доступна для всех пользователей на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru