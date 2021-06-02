Мурманская область. Арктика (16+)02.06.21 16:00
Утверждены обновленные правила рыболовства для Северного бассейна. Приказ Министерства сельского хозяйства России от 13 мая
2021 г. №292 опубликован 31 мая 2021 года. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2021 г.
Опубликована новая редакция правил рыболовства для Северного бассейна
Утверждены обновленные правила рыболовства для Северного бассейна. Приказ Министерства сельского хозяйства России от 13 мая
Отметим, Северный рыбохозяйственный бассейн – второй по объёму вылова в России, после Дальневосточного. По уточненным данным за 2020 год, рыбаки Северного бассейна добыли более 501 тысячи тонн – на 1,3% больше, чем годом ранее.
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