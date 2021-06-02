Опубликована новая редакция правил рыболовства для Северного бассейна

Утверждены обновленные правила рыболовства для Северного бассейна. Приказ Министерства сельского хозяйства России от 13 мая 2021 г . №292 опубликован 31 мая 2021 года. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2021 г .

Отметим, Северный рыбохозяйственный бассейн – второй по объёму вылова в России, после Дальневосточного. По уточненным данным за 2020 год, рыбаки Северного бассейна добыли более 501 тысячи тонн – на 1,3% больше, чем годом ранее.