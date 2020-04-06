На портале правительства Мурманской области опубликованы уточнения к обязательным мерам самоизоляции и правилам работы компаний, продолжающих свою деятельность.

Так, в случае следования к месту или от места работы в те организации, которые продолжают функционировать в нерабочий месяц, необходимо иметь при себе выданную работодателем справку строго по установленной форме. Форма справки приложена к постановлению правительства Мурманской области от 05.04.2020 № 177-ПП.

Деятельность салонов красоты, спа-салонов, косметических, косметологических, массажных салонов приостанавливается даже при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, в том числе отдельных видов медицинских услуг.

Организации, осуществляющие стоматологические услуги, могут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.