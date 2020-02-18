Мурманская область. Арктика (16+)18.02.20 10:15
Опять штормит: ФАС хочет устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021-2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Ведомости» ознакомились с текстом документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.
Необходимо перейти от исторического принципа распределения квот к распределению их на аукционах, предлагает ФАС. Замруководителя службы Михаил Евраев говорит, что это поможет развиваться рынку. Появится конкуренция за квоты, и, соответственно, будет приток новых инвесторов.
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