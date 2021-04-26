Опять взрывают – подъезд к Североморску перекрывают

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 26 по 29 апреля (включительно) на автодороге Р-21 «Кола», подъезд к г.Североморск (км 14+297 - км 19+027) в связи с проведением взрывных работ - с 10.00 до 12.00, будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта.