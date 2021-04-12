Опять взрывают, автомобильную дорогу Р-21 «Кола» перекрывают

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 12 по 16 апреля (включительно) с 14.00 до 16.00 будет временно закрыто (не более 45 минут) движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (км 1540) в связи с проведением буровзрывных работ.

А с 12 по 14 апреля (включительно) с 14 до 16 часов будет временно закрыто (не более 45 минут.) движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (км 1080 - км 1090) в связи с проведением буровзрывных работ.

12 по 15 апреля (включительно) на автодороге Р-21 «Кола» - Подъезд к г. Североморск (км 14+297 - км 19+027) в связи с проведением взрывных работ с 1000 до 12.00, будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта.