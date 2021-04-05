Мурманская область. Арктика (16+)05.04.21 08:45
Опять взрывают, дорогу Р-21 «Кола» перекрывают
Как сообщает «Мурманскавтодор», с 5 по 8 апреля (включительно) на автодороге Р-21 «Кола», подъезд к г. Североморск (км 14+297 - км 19+027) в связи с проведением взрывных работ с 10.00 до 12.00 будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта.
А с 5 по 9 апреля (включительно) в период с 14.00 до 16.00 будет временно закрыто (не более 45 минут) движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (км 1540) в связи с проведением буровзрывных работ.
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