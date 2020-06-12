Опять взрывают, опять дороги перекрывают

Сегодня, 12 июня, с 18.30 до 19.30 и с 21.30 до 22.30 в связи с производством взрывных работ, будет перекрыто движение по автомобильной дороге Кола - ж.д. ст. Выходной (км 0 - км 2) и по автомобильной дороге Кола – Мурмаши (км 4 - км 6).

Специалисты «Мурманскавтодора», рекомендуют воздержаться от походов в лес вблизи производства взрывных работ с 17.00 до 23.00.