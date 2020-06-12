Мурманская область. Арктика (16+)12.06.20 08:00
Опять взрывают, опять дороги перекрывают
Сегодня, 12 июня, с 18.30 до 19.30 и с 21.30 до 22.30 в связи с производством взрывных работ, будет перекрыто движение по автомобильной дороге Кола - ж.д. ст. Выходной (км 0 - км 2) и по автомобильной дороге Кола – Мурмаши (км 4 - км 6).
Специалисты «Мурманскавтодора», рекомендуют воздержаться от походов в лес вблизи производства взрывных работ с 17.00 до 23.00.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-
Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
-Скоро в эфире15:50«Бегущая по волнам». Художественный фильм (0+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Грецкий орешек». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области цены на яблоки опять подросли-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 60 копеек, доллар укрепился на 50 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Аттестаты всем выпускникам школ в 2020 году выдадут без экзаменов – Михаил Мишустин
-Нам интересно Ваше мнение29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 877 человек