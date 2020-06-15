Опять взрывают, опять дороги перекрывают

Как сообщает «Мурманскавтодор», 15 июня с 13.30 до 14.30 в связи с производством взрывных работ будет перекрыто движение по автомобильной дороге Кола - ж.-д. ст. Выходной (км 0 - км 2) и автомобильной дороге Кола – Мурмаши (км 4 - км 6).

Специалисты рекомендуют воздержаться от походов в лес вблизи производства взрывных работ сегодня с 12 до 15 часов.