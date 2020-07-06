Опять взрывают, опять дороги перекрывают

Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня, 6 июля, с 13.00 до 14.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск (км 15+800 – км 18+300) и автоподъезде к с.Белокаменка (км 0+000 - км 0+850).

С 6 по 8 июля с 10.00 до 12.00 на участке автомобильной дороги Р-21 «Кола» (км 1351 - примыкание автоподъезда к нп. Лопарская и км 1361 - примыкание автоподъезда к ж.-д. ст. Магнетиты) в связи с проведением взрывных работ на объекте капитального ремонта планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта.