Мурманская область. Арктика (16+)13.07.20 09:30
Опять взрывают, опять дороги перекрывают
Как сообщает «Мурманскавтодор», 15 июля с 13.00 до 14.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск (км 15+800 – км 18+300) и автоподъезде к Белокаменке (км 0+000 - км 0+850).
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Последние комментарии
Маргарита
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Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
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Олег
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