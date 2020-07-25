Мурманская область. Арктика (16+)25.07.20 08:00
Опять взрывают, опять дороги перекрывают
Как сообщает «Мурманскавтодор», 25 июля с 13.00 до 14.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск (км 15+800 – км 18+300) и автоподъезде к Белокаменке (км 0+000 - км 0+850).
А с 27 по 31 июля включительно с 10.00 до 12.00 в связи с проведением взрывных работ на участке реконструкции подъезда к городу Мурманск (км 14+297 – км 19+027) ежедневно будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта. Объезд перекрываемого участка возможен только по городу Мурманску. Подъезд к Мурманск на участке км 14+297 - км 19+027.
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