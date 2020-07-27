Опять взрывают, опять дороги перекрывают

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 27 по 31 июля включительно с 10.00 до 12.00 в связи с проведением взрывных работ на участке реконструкции подъезда к городу Мурманск (км 14+297 – км 19+027) ежедневно будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта. Объезд перекрываемого участка возможен только по городу Мурманску. Подъезд к Мурманск на участке км 14+297 - км 19+027.