Опять взрывают, опять дороги перекрывают

Как сообщает «Мурманскавтодор», 31 июля с 13.00 до 21.00 в связи с проведением взрывных работ на объекте реконструкции автоподъезда к селу Териберка, будет временно закрыто (не более 45 мин.) движение для всех видов транспорта на участке км 8 - км 9.

Завтра же, 31 июля, с 13 до 14 часов на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск (км 15+800 – км 18+300) и автоподъезде к Белокаменке (км 0+000 - км 0+850).