Опять взрывают, опять дорогу перекрывают

13 марта с 13.00 до 15.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково-Снежногорск, км 15+800 – км 18+300 и автоподъезде к с. Белокаменка км 0+000 - км 0+850.