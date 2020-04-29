Опять взрывают, опять дорогу перекрывают

Как сообщает «Мурманскавтодор», 29 апреля с 14.30 до 15.30 будет перекрыто движение автотранспорта по автодороге Кола - Мурмаши в районе км 8 – км 9 в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Специалисты дорожного ведомства просят использовать альтернативные маршруты движения. Так же следует воздержаться от походов в лес и кладбище вблизи производства взрывных работ с 13.00 до 15.30. Радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы до 500 метров .