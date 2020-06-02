Опять взрывают, опять дорогу перекрывают

Сегодня, 2 июня, с 13.00 до 14.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск (км 15+800 – км 18+300), район с. Белокаменка.